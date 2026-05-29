Blanca, la pequeña guatemalteca de 3 años que murió en México

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La menor iba con su madre cuando ocurrió el fatal accidente.

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Blanca Edith, una pequeña de 3 años murió trágicamente cuando iba con su madre y hermanas.

El accidente ocurrió el pasado 13 de mayo en un cruce ferroviario al norte de Saltillo, cerca de las colonias Omega y Río Bravo.

Según los reportes, Jocelyn, madre de la menor, intentaba cruzar las vías junto a sus tres hijas cuando una llanta de la carreola donde viajaban las menores quedó atorada entre los rieles momentos antes del paso del tren.

El impacto alcanzó a Blanca Edith, quien perdió la vida a causa de las lesiones. Sus hermanas también resultaron afectadas y actualmente permanecen bajo resguardo institucional mientras continúan los trámites correspondientes para su reunificación familiar.

Autoridades y representantes de la Casa del Migrante señalaron que las investigaciones concluyeron que se trató de un accidente, por lo que la mamá no enfrentará cargos.

Además, Jocelyn continúa en Saltillo, donde recibe acompañamiento y apoyo institucional.

El carruaje en el que transportaban a la víctima mortal quedó atorado en las vías férreas. (Foto: El Universal)

Su familia la despide

La entrega de los restos se realizó el miércoles 27 de mayo, alrededor de las 12:30 del mediodía, en el Servicio Médico Forense (Semefo), después de varias semanas de diligencias relacionadas con la investigación del caso.

Este jueves, familiares, personas cercanas e integrantes de la Casa del Migrante participaron en un funeral privado realizado en Capillas Las Rosas, en el centro de Saltillo. Posteriormente, trasladaron los restos de la niña para su cremación, según lo decidido por la familia

*Con información de Vanguardia y Estrella Digital