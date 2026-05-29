Localizan embarcación ilegal en aguas del Pacífico

Elementos de seguridad sorprendieron a la embarcación sospechosa durante operativo.
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Este viernes 29 de mayo se realizaban navegaciones de monitoreo y control en el océano pacifico por parte de Marina de la Defensa Nacional.
En estas operaciones se sorprendió una embarcación con paquetes "ilícitos", los cuales son investigados.
Además, se decomisó una embarcación con dos motores fuera de borda, un dispositivo móvil y un navegador.
En este hallazgo se detuvo a dos personas a bordo de esta lancha para solventar la procedencia de los ilícitos.