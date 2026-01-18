Cierre de la ruta Villalobos tras ataque armado a agentes de la PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron atacados por desconocidos en distintos sectores del país.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informo que antes este trágico hecho que deja a aún agente de la PNC muerto.
Por ello, se generó un cierre total en sector de Villalobos de la ruta CA-9, con dirección a Ciudad de Guatemala.
Además, según información preliminar agentes de la PNC iniciaron una persecución contra los sospechosos del ataque.
Autoridades recomiendan precaución al circular e informan de alta carga vehicular en el sector.
Según los reportes, estos han sido los ataques:
En la Cumbre del Guayabo, dos agentes son trasladados de emergencia tras ser atacados por desconocidos.
En la 20 calle 26 avenida zona 10 dos agentes fallecieron luego de recibir impactos de bala
En Santa María, San Pedro Ayampuc, un agente policial quedo muerto en el lugar tras recibir múltiples disparos, además de dejar herido a otro hombre que estaba en el lugar.