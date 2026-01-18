Autoridades retoman el control en la cárcel Renovación I

Disturbios se presentaron en Fraijanes II, Renovación I en Escuintla y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.
EN CONTEXTO: Reportan incidentes simultáneos en cárceles del país, hay guardias retenidos
La mañana del 17 de enero se registraron varios disturbios en varios centros carcelarios del país.
En Renovación I, Escuintla, se originó un incendio y la toma de torres de seguridad por los hombres privados de libertad, mientras que en el perímetro el ambiente de familiares de los reos se intensificó.
Ante ello, se desplegaron fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala para lograr liberal al personal del Sistema Penitenciario retenido por el motín.
Finalmente, las autoridades lograron retomar el control del penal y liberar a los rehenes.
En esta operación de seguridad, se neutralizó al máximo líder de la terrorista mara 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía alias "Lobo", que se le atribuye según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la organización de estos disturbios sistémicos en los penales.