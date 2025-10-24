¡Llegó la hora! La Gran Carpa abre en Toronto: Blue Jays vs. Dodgers por la gloria

-

Se acabó la espera para los amantes de "La Gran Carpa", este viernes da inicio en el Rogers Center de Toronto, Canadá, la Serie Mundial entre los locales Blue Jays y Los Angeles Dodgers, que buscan repetir el título conseguido hace un año.

Con un mejor récord durante la temporada, los azulejos tendrán la ventaja de la localía para la definición del título y es por ello que las acciones se abren en territorio canadiense. En la final, después de 32 años de ausencia, el conjunto del norte buscará su primer título desde los conseguidos en 1992 y 1993.

Bajo el mando de un Vladimir Guerrero Jr., quien llega como el pelotero más en racha a esta instancia con seis cuadrangulares durante la postemporada, los Blue Jays confían en poder hacerle frente a un equipo que, a pesar de los altibajos, siempre fue candidato a pelear por el anillo de campeón.

La leyenda de Shohei Ohtani vs. La superestrella de Vladimir Guerrero Jr.



¿Quién terminará ganando la #WorldSeries? pic.twitter.com/kOUj0yAS8O — MLB Español (@mlbespanol) October 24, 2025

Y es que los Dodgers, liderados por el pitcher-bateador japonés Shohei Ohtani, han demostrado durante estos playoffs de las Grandes Ligas de lo que están hechos. Solamente han perdido un juego en las tres series que tuvieron que superar para llegar a esta instancia y fue frente a los Philadelphia Phillies, en el duelo divisional.

De hecho, para los angelinos no ha sido nada extraño empezar fuera de casa las últimas dos llaves y siempre han llegado al Dodger Stadium con la ventaja 2-0. Es decir, irónicamente, su única derrota llegó frente a su gente, por lo que no será tarea sencilla para Toronto.

El cuadro dirigido por Dave Roberts no solo tiene a Ohtani en sus filas, a la ofensiva, tiene a gente como Mookie Betts, Freddie Freeman o Kike Hernández, pero a la defensiva, cuenta con grandes lanzadores como Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto o Tyler Glasnow, quienes son justamente, junto al japonés, los abridores del equipo.

Dodgers buscan su novena corona en la historia, que también sería la tercera en los últimos cinco años. Sobre todo, tratará de lograr algo que ningún equipo ha conseguido en los últimos 25 años, repetir como campeón en años consecutivos desde que los Yankees lo hicieran en 1998, 1999 y 2000.