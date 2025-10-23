"Los precios no los puso Paiz", aseguró el presidente de la Federación

-

El alza de los boletos para los juegos de eliminatoria se debería al reducido aforo del estadio.

El presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG), Gerardo Paiz, hizo énfasis en que el precio de los boletos para el duelo frente a Panamá y Surinam de la fecha FIFA de noviembre, se deben al reducido aforo del estadio El Trébol.

"Primero que nada, quiero aclarar: Los precios no los puso Paiz, fueron estudiados con base en muchos aspectos diferentes. El valor de las entradas siempre va en relación con los espacios que tenemos en los estadios. El Trébol tiene un aforo más reducido con respecto a otros recintos deportivos y por eso los precios suben, para cubrir los gastos que nos corresponden", aseguró el dirigente.

El máximo mandatario del futbol nacional fue claro: "Esto es una fiesta, pero tampoco queremos que la Federación quede en números rojos y, por eso, después de hacer varios estudios, se determinaron estos precios. Lastimosamente, se pusieron a remodelar el Doroteo y eso nos mermó en muchos aspectos".

"La empresa contratada tiene un sistema que ayuda mucho a que no se dé la cuestión de la reventa. Si bien no se puede garantizar al cien que no haya, este método ayuda a que disminuya. Ahora bien, aunque tengan una asociación formada y todo eso, no compren en reventa, habrá otras alternativas para ver el juego, pero no las compren", sentenció.