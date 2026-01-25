Aguas tranquilas y paisajes atraen turistas a la Bocabarra El Laberinto

-

La Bocabarra El Laberinto atrae a turistas por sus aguas tranquilas, actividades acuáticas y gastronomía local. Este rincón del Puerto de San José combina naturaleza, tradición pesquera y escenarios ideales para disfrutar en familia.

Ubicada al final del barrio El Laberinto, en el Puerto de San José, Escuintla, la Bocabarra El Laberinto se ha convertido en un destino turístico a donde cada fin de semana llegan cientos de personas de la región y de varias zonas de la capital y de otros departamentos.

En este lugar, los visitantes pueden disfrutar del agua salada del océano Pacífico sin correr el riesgo de ser atrapado por un alfaque debido a que el área se mantiene tranquila y las personas pueden darse un buen chapuzón con tranquilidad.

La bocabarra es ideal para que los más pequeños jueguen en el agua. (Foto: Henry López/Colaborador)

Este sector es utilizado como entrada y salida al mar por los pescadores artesanales, lo cual se ha convertido en un motivo más para que propios y extraños lleguen, pues también pueden apreciar a las embarcaciones luchar contra el oleaje, lo cual ofrece un bonito espectáculo.

Otra de las distracciones que hace único este pedazo de tierra típica de la zona costera es la combinación de colores rojo, naranja y gris, que dejan los bellos amaneceres y atardeceres, lo que muchos aprovechan para tomarse la foto del recuerdo y sentirse orgulloso del país.

Muchos llevan su hilo y carnada para pescar en este lugar. (Foto: Henry López/Colaborador)

"Nosotros veníamos al mar, pero siempre veíamos que había reportes de ahogados, por lo que mejor nos trasladamos a la barra; uno acá nada más tranquilo y es agua del mar, lo que más nos gustó" dijo Esteban Bosh, quien desde la ciudad capital viajó con su familia a este lugar.

El entrevistado agregó que sus nietos y sobrinos pasaron momentos de mucha diversión, pues el agua en este lugar es tibia y no hay peligro que las olas sean tan fuertes, como en la playa pública; eso los hace sentirse más tranquilos para siempre acudir a este hermoso lugar que ofrece el departamento sureño.

Los sábados y domingos muchos vecinos alquilan lanchas, ya sea para navegar en este espacio o para salir al mar, y para aquellos a los que les gusta más la adrenalina, hay opciones como la "banana" o la "cama", que son jaladas por lanchas a toda velocidad; estas actividades son de gran aceptación entre los turistas a los que les gustan las emociones fuertes.

Las familias que llegan al sector también puede disfrutar de una variedad de platillos típicos del municipio, pues ahora algunos residentes cercanos instalaron sus puestos de comida, donde ofrecen churrasquitos, ceviches, pollo frito, las tradicionales granizadas, entre otras delicias, y lo mejor es que está a pocos metros de la playa pública.

Los vendedores de granizadas ponen a la orden sus productos en el lugar. (Foto: Henry López/Colaborador)

La tranquilidad del agua, la cercanía con la playa y la variedad de actividades han convertido a la Bocabarra El Laberinto en un punto de encuentro para familias y turistas que buscan disfrutar del Pacífico.

A todos los visitantes se les recomienda que no dejen solos a los más pequeños y siempre estén atentos a ellos con el fin de evitar una tragedia y garantizar una visita agradable que invite a regresar.