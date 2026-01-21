Entre montañas y cascadas, Velo del Colibrí atrae a turistas en San Marcos

-

Rodeado de montañas y bosque templado, el centro recreativo Velo del Colibrí, en San Rafael Pie de la Cuesta, ofrece piscinas tibias, una cascada natural, cabañas rústicas y un clima agradable ideal para descansar y disfrutar con toda la familia.

Dejar a un lado el estrés cotidiano y recargarse de energía es mucho mejor si se hace rodeado de naturaleza, por lo que un paseo a un destino montañoso puede ser una excelente opción para la próxima aventura que planifiques.

Si te decides por este tipo de plan, el sonido del viento entre las ramas de árboles y ambiente fresco podrían darte la bienvenida al centro recreativo Velo del Colibrí, enclavado entre montañas templadas de la aldea La Trinidad, en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.

Las cabañas estan a disposición del público en general. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El sonido de la cascada que se encuentra en el lugar y la vista del bosque convierten a este destino en una de las nuevas joyas recreativas del territorio marquense, la cual abrió sus puertas hace dos años, como un proyecto familiar.

"Sean bienvenidos. Aquí les ofrecemos piscinas tibias, una catarata, comida deliciosa y cabañas para que disfruten", comenta Héctor López, encargado del lugar, mientras observa cómo el agua cristalina cae desde la cascada de unos seis metros de altura, formando el característico "velo" que da nombre al sitio.

Según López, arriba el chorro es delgado, pero al llegar al estanque se abre como un abanico, semejante a un velo fino rodeado de colibríes que abundan en la zona.

Las atracciones en este centro recreativo, que está abierto de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, están pensadas para toda la familia y grupos de amigos que busquen relajarse sin recorrer largas distancias.

Las piscinas son climatizadas, lo cual permite al visitante disfrutar con comodidad. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El clima templado, caracterizado por no ser muy cálido, ni tan helado como otros puntos del departamento, es uno de sus mayores atractivos para los turistas nacionales y extranjeros. El ingreso para adultos cuesta Q30 y por niños de entre 1 y 10 años pagan Q15.

"A la gente le gusta este lugar, porque aquí no se siente extremo el clima. Los que vienen de la costa sí deberían traer algún abrigo, pero para los de tierra fría esto es perfecto", comentó Esther Orozco, una de las visitantes del lugar, quien desde el año pasado ansiaba conocer este turicentro y pudo hacerlo este 2025.

Así se ve la catarata desde el sendero. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El sitio cuenta con piscina para adultos y una especial de poca profundidad, ideal para niños, las cuales pueden usarse hasta las 10:00 de la noche; además, dispone de espacios de sombra, comedores, áreas para fogata y una pequeña tienda que abastece con bebidas, antojitos y artículos básicos.

Para quienes desean una experiencia más completa, el lugar cuenta con tres cabañas rústicas que permiten pasar la noche escuchando el murmullo de la catarata.

Reservar estos espacios para descansar está entre Q350 y Q450, los que son para parejas; también disponen de una cabaña familiar en la que pueden quedarse hasta 16 personas. Quienes deseen más información y hacer su reservación pueden comunicarse al 3827-9299.

Desde la Ciudad de Guatemala, llegar a San Rafael Pie de la Cuesta toma casi seis horas de camino, en un recorrido de más de 270 km, si se parte de la ruta Interamericana; de la cabecera departamental marquense hacia el municipio el camino demora unos 40 minutos. También se puede acceder por la costa sur, pero el trayecto es más largo de ese lado.

En el centro de San Rafael Pie de la Cuesta se puede abordar un mototaxi hacia el centro recreativo; para llegar el trayecto es de carrileras y en buen estado.

Las cabañas son uno de los atractivos que más les gusta a los visitantes. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Para quienes prefieren caminar, es posible hacerlo desde el camino que conduce a El Carrizal, quedándose en el crucero hacia Peña Flor y La Trinidad. La caminata dura unos 25 minutos, mientras que en carro toma 10 minutos. "Los esperamos. Aquí la gente se va contenta y con ganas de regresar otra vez", finalizó López.

Además del descanso, el recorrido permite conocer una zona poco explorada de San Marcos, su entorno rural y la vida tranquila de sus comunidades, donde la naturaleza y la hospitalidad local se combinan para ofrecer una experiencia diferente y cercana.