La boda real durante el medio tiempo del Super Bowl por Bad Bunny

La pareja que dio el "sí, acepto" en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny fue real.

Tommy y Ellly Bean se casaron en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, durante la actuación del boricua.

Foto: Instagram.

Según los encargados de prensa de Bad Bunny, esto se dio porque ambos enviaron una invitación para su boda al puertorriqueño y, en su lugar, el artista los invitó a casarse en el Super Bowl.

Foto: AFP.

El encargado de hacer la unión ante Dios fue el pastor Antonio Reyes, de la "Project Church South Sacramento" y contó su historia a Telemundo.

"Esperé semanas y semanas de mantenerlo guardado, muy agradecido por la oportunidad", dijo Antonio.

Foto: AFP.

"Estuve pastoreando en la ciudad de Los Ángeles y tenemos muchas conexiones en el medio, una amiga me dijo que el promotor de tal persona, quería saber si podía casar a una pareja, no me dijo cómo, simplemente me dijo: asumo que va a ser par a una celebridad".

"Tuve el privilegio de hablar con ellos semanas antes, son dos seres increíbles que también son comunes y corrientes y se les dio el privilegio de ser parte de esto", agregó.

Foto: AFP.

El pastor contó que 3 horas antes del evento hicieron una ceremonia más oficial con Benito como testigo, "era solo nosotros 4 y su equipo creativo en su camper, él estuvo presente y se emocionó por le momento, fue algo hermoso".

"Es un momento monumental en un tiempo donde la narrativa es desesperanza y unidad, era un mensaje que resonaba conmigo y que yo como pastor comparto: unidad y amor, esto resonó para mi".

Foto: AFP.

"Entrar a ese estadio te abrumas, tenía que mantenerme enfocado para no permitir que mis emociones me dominaran, desde que nos empiezan a hablar por el audífono es algo muy emocional".

La pareja mostró instantáneas de su momento en redes sociales.

MIRA:

@noticiastelemundo "Fue algo muy hermoso": conversamos con el pastor que ofició la boda del show de Bad Bunny en el Super Bowl. Antonio Reyes contó cómo fue el proceso que culminó con el enlace en medio de la actuación del artista puertorriqueño. ♬ original sound - Noticias Telemundo

View this post on Instagram A post shared by Tommy (@teezuspiece)