La boda de Taylor Swift y Travis Kelce será privada

- Fans celebran la unión de dos estrellas en la cima de sus carreras. LEE: ¡Se casa! Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce La cantautora y el jugador de fútbol americano anunciaron recientemente su compromiso; sin embargo, no tienen planes de revelar más detalles de la boda, debido a que prefieren que sea privada. La pareja compartió fotos de la pedida de mano. (Foto: Instagram) Taylor Swift y Travis Kelce se volvieron tendencia recientemente al compartir fotografías de la pedida de matrimonio, en la que el protagonista fue el anillo valorado en Q4.4 millones. ENTÉRATE: Taylor Swift anuncia nuevo álbum Swift prepara el lanzamiento de su esperado álbum "The life of a showgirl". (Foto: Instagram) "Definitivamente será un asunto privado y no un espectáculo. Ambos tienen un círculo cercano de amigos y respetarán su privacidad", comenta una fuente cercana a las estrellas a People. El compromiso llega justo cuando Kelce recientemente inició su 13 temporada en la NFL con los Chiefs, mientras que Swift se prepara para lanzar su 12 álbum de estudio titulado The life of a showgirl.