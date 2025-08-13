Taylor Swift anuncia nuevo álbum

-

Taylor Swift anunció a las 12:12 del 12 de agosto el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio "The Life of a Showgirl".

Swift presentó el título en un video compartido tras el final de una cuenta regresiva en su página oficial. La artista mostró una copia física del disco, cubierta por un arte borroso.

Foto: Captura.

La tienda virtual de la cantante habilitó la preventa de ediciones en vinilo (incluida una edición limitada denominada "Portofino orange glitter"), CD y casete, aunque la fecha de lanzamiento no fue mencionada, solo que las copias serán enviados antes del 13 de octubre.

En el anuncio que dejó sin aliento a quienes miraban las redes se mostró un carrusel de 12 imágenes de Taylor Swift luciendo vestuario naranja, con símbolos ya asociados a los lanzamientos de la artista.

¿Qué se sabe del disco?

Al parecer el color naranja será el eje central de esta nueva etapa, a la espera de la revelación del arte definitivo y la información completa sobre el contenido musical.

Este es el duodécimo trabajo de estudio de la cantante, en una etapa marcada por la culminación de la gira internacional "The Eras Tour", considerada la más exitosa de la industria musical.

¿Cuáles son los formatos disponibles y cómo se puede adquirir el álbum?

Según Billboard, "The Life of a Showgirl" estará disponible en: vinilo tradicional, edición especial de vinilo "Portofino orange glitter", CD con póster y casete.

La elección de la medianoche (12:12) como momento de presentación y la convergencia de símbolos numéricos y visuales consolidan la tradición de Swift de alimentar el interés a través de códigos y referencias. Aún no hay lista de temas, letras o la identidad de los productores que integran el proyecto.

