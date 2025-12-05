Boliche aporta más medallas a Guatemala en Bolivarianos

Oro, plata y bronce para Guatemala en la segunda jornada de actividades del boliche en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025.
La pareja nacional integrada por Jimena Girón y Ana Lorena Bolaños se colgó la presea dorada en los dobles femenino, en una modalidad en la que la dupla conformada por Ana Patricia Morales y Sofía Granda se hizo con el bronce.
Girón y Bolaños sumaron 2559 puntos para imponerse a las colombianas Juliana Franco y María Rodríguez (2500) en un cierre emocionante. Morales y Granda acumularon 2425 unidades.
En la rama masculina, la pareja que conformaron Gerardo Pineda y Diego Aguilar lograron la medalla de plata al ser superados por la pareja local integrada por Alejandro Ishikawa y Sebastián Yuzuriha. Los locales hicieron 2730 puntos y los guatemaltecos 2686. El tercer puesto fue para Colombia.
En la jornada de jueves, los boxeadores María Chiroy y José Mijangos se colgaron la medalla de plata en sus presentaciones individuales. Además, el karateca Fernando Calderón ganó bronce.
Y el conjunto de gimnasia rítmica de Guatemala concluyó su participación con dos medallas de bronce.