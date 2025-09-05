Hernán "Bolillo" Gómez cae en provocación de aficionado en Guatemala

El entrenador colombiano encaró a una persona que le hizo comentarios de manera despectiva antes de partir hacia el estadio Cementos Progreso.
OTRAS NOTICIAS: "Son dos equipos muy parejos": La previa de El Salvador según El Bolillo
El entrenador Hernán "Bolillo" Gómez se vio envuelto en una discusión con un aficionado que llegó a las afueras del hotel donde se hospeda la selección de El Salvador en Guatemala.
En el área de abordaje, una persona que graba la salida del entrenador, en tono provocativo se dirige de manera sarcástica.
"Vamos profe, hoy se la comen, hoy se la comen", expresa el aficionado. Gómez le pregunta a qué se refería el autor del video, y explica que la "derrota".
Gómez se voltea y expresa unas palabras, para luego intentar arrancar el teléfono a la persona que lo encaró.
Las imágenes se han compartido a través de las redes sociales, donde se dividen las opiniones sobre la provocación del aficionado y la actitud del entrenador colombiano.
Otros destacan que quien encara a Gómez toma mucha distancia para molestarlo y así evitar alguna reacción física.