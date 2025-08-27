(VIDEO) El "Bolillo" Gómez lo admite: "Guatemala no empezó hace una semana"

-

La Selección de El Salvador regresó a la actividad esta semana con la mira puesta en el arranque de la eliminatoria mundialista, donde debutará ante la Bicolor de Luis Fernando Tena.

Su técnico, el colombiano Hernán Darío el "Bolillo" Gómez, dio una conferencia de prensa para analizar este duro partido, programado para el 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso. El DT de la Selecta dejó claro que Azul y Blanco tiene mucha ventaja en comparación a su proceso.

"Guatemala no empezó hace una semana, empezó hace tres años. Su técnico lleva 30 partidos, nosotros apenas ocho. Panamá tiene más de 70 juegos con el mismo entrenador y Surinam también suma una gran cantidad. En ese sentido, los más cortos somos nosotros", reconoció.

A pesar de eso, el colombiano ve motivación en sus jugadores y quieren demostrar que el poco trabajo que lleva en estos meses pueden dar la sorpresa ante los rivales. Por eso, Gómez advirtió que vendrán al país a buscar el triunfo.

"Respetamos mucho a Guatemala, a su técnico y a sus jugadores que tienen un trabajo de tres años. Pero trataremos de imponer nuestro trabajo sobre ellos. Para nosotros será una motivación enfrentar al local", dijo el DT.