¿Qué necesitan? Xelajú y Antigua disputan la última jornada de Copa Centroamericana

Xelajú MC está viviendo su mejor momento en la Copa Centroamericana de la Concacaf y eso lo tendrá que demostrar este miércoles (6:00 p.m.) en Honduras, cuando visite al Olimpia en un duelo que definirá el liderato del Grupo D.

Siendo el único club guatemalteco con el boleto a cuartos garantizado, el conjunto superchivo tendrá que consumar una hazaña ante uno de los grandes del futbol catracho. El Olimpia no es cualquier rival, sobre todo porque aún debe de sellar su clasificación a siguiente ronda, con la sombra de un Águila salvadoreño que aún tiene chance eliminarlos por la diferencia de goles.

Los dirigidos de Amarini Villatoro llegan al Estadio Nacional de Tegucigalpa con los deberes casi hechos. Con sus tres victorias al hilo en la competencia, a los altenses les vale un empate para ganar su grupo y avanzar a cuartos como cabeza de serie, algo que les garantiza cerrar de local sus llaves hasta la final, programada para disputarse entre noviembre y diciembre de este año.

Semana crucial en la Copa Centroamericana



¿Quién avanzará a Cuartos de Final? pic.twitter.com/Ex3hTCHSxa — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 25, 2025

También debe ganar

Aún con el recuerdo de aquella semifinal en la edición del 2024, Antigua GFC vuelve a Costa Rica para jugarse la vida este miércoles (8:00 p.m.) contra el bicampeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf, la Liga Deportiva Alajuelense.

Los panzas verdes tienen un solo objetivo: ganar o ganar. A los dirigidos de Mauricio Tapia no les sirve otro resultado más que traerse a casa los tres puntos. En la retina está la revancha de aquella serie de semis en las que los ticos tumbaron a los coloniales en un duro juego en el Alejandro Morera Soto.

Con esa motivación, el actual monarca del futbol guatemalteco está llamado a dar el golpe de autoridad, ya que un triunfo no solo los clasifica, sino también dejarían eliminado al vigente campeón del torneo. Eso sí, deben anotar la mayor cantidad de goles y tratar de no recibir, debido a que Alianza de El Salvador también está peleando por estar entre los mejores ocho.