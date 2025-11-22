Expresidente Bolsonaro acusado de intento de fuga, enviado a prisión preventiva

-

Bolsonaro reconoció que intentó abrir su tobillera electrónica, aunque sostiene que fue "por curiosidad".

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a ser noticia mundial luego de que fuera recluido en prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga.

El exfuncionario, quien cumple condena acusado de intentar dar golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que con un soldador intentó abrir la tobillera electrónica que garantizaba el cumplimiento de prisión domiciliar.

Sin embargo, el argumento esgrimido por Bolsonaro ante los tribunales, fue que lo hizo "por curiosidad".

Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro rezan frente a la sede de la Policía Federal en Brasilia. (Foto: AFP/Soy502)

La Agence France Press (AFP) dio a conocer la conversación sostenida por el expresidente con una funcionaria judicial sobre el tema:

"¿Usted usó alguna cosa para quemar esto aquí?", pregunta la funcionaria. "Metí un instrumento caliente ahí", responde Bolsonaro. "¿Qué instrumento? ¿Una plancha?", insiste la mujer. "No, un soldador", responde él. "¿Soldador, ese que tiene una punta?", pregunta ella. "Sí", confirma Bolsonaro.

Cuando la funcionaria le pregunta por qué lo hizo, el expresidente responde: "Curiosidad".

Según los investigadores, el expresidente buscaba aprovechar una manifestación convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a su residencia.

OUÇA momento em que Bolsonaro admite que tentou violar tornozeleira eletrônica com 'ferro quente' https://t.co/jmOcJlfBYa #g1 pic.twitter.com/8uZubWLVCb — g1 (@g1) November 22, 2025

Argumentos de los abogados

Según sus abogados, Bolsonaro está "delicado de salud" y aseguraron que el hecho de tener tobillera era para "humillarlo".

Los abogados habían pedido el viernes al tribunal que el expresidente purgara su pena en casa "por razones humanitarias" por su debilitada salud, agregó la AFP.