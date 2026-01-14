Bombera cae a barranco cuando ayudaba a sofocar un incendio forestal, en la zona 7

Una bombera cayó por accidente a un barranco la tarde de este miércoles 14 de enero cuando ayudaba a apagar un incendio forestal.

El siniestro se registra en un vertedero ubicado en la 44 calle B, 31-82, colonia Granizo II, en la zona 7 de la ciudad capital.

El siniestro se registró en la 44 calle B y 31 avenida, colonia Granizo II, zona 7. (Foto: Conred)

Minutos más tarde logró ser rescatada por sus compañeros de Bomberos Municipales, quienes por horas han laborado en el lugar.

La socorrista fue rescatada por sus compañeros. (Foto: Bomberos Municipales)

Dichos socorristas en conjunto con la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), han controlado por lo menos en un 80% y liquidado en un 40% este incendio, señalaron las autoridades.

Al menos un 80% del incendio ya ha sido controlado. (Foto: Bomberos Municipales)