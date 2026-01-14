Hombre de 75 años muere atropellado cuando caminaba con su mascota

El perro se quedó a la par del cuerpo sin vida de su dueño, tras el trágico accidente vial.
OTRAS NOTICIAS: ¡Cerrada la San Juan! Presunto enfrentamiento armado entre PNC y delincuentes
Un accidente de tránsito se registró este miércoles 14 de enero en la 6a. avenida y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un hombre fue atropellado, pero al arribar al lugar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Junto a la víctima, de 75 años, se encontraba un perro que se presume que era su mascota, a la cual llamaba "Bobby".
Según indicaron los testigos, el vehículo que atropelló a esta persona huyó del lugar con rumbo desconocido.
Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.