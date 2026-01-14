Versión Impresa
Hombre de 75 años muere atropellado cuando caminaba con su mascota

  • Por Geber Osorio
14 de enero de 2026, 13:12
Ciudad de Guatemala
El perro se quedó a la par del cuerpo sin vida de su presunto dueño. (Foto: Bomberos Municipales)

El perro se quedó a la par del cuerpo sin vida de su dueño, tras el trágico accidente vial.

Un accidente de tránsito se registró este miércoles 14 de enero en la 6a. avenida y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un hombre fue atropellado, pero al arribar al lugar constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Junto a la víctima, de 75 años, se encontraba un perro que se presume que era su mascota, a la cual llamaba "Bobby".

La víctima caminaba acompañado de su mascota. (Foto: Bomberos Municipales)
Según indicaron los testigos, el vehículo que atropelló a esta persona huyó del lugar con rumbo desconocido.

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

El vehículo involucrado huyó del lugar. (Foto: Bomberos Municipales)
