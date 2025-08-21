Bomberos Municipales celebran siete décadas de fundación

-

Este domingo, las calles del Paseo de la Sexta se llenarán de color, alegría y emoción con el desfile del Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM), quienes desplegarán a sus elementos y unidades en conmemoración de sus 70 años de servicio

Sin importar la hora, el peligro, la lluvia o el fuego, los Bomberos Municipales, fundados en 1955 por el entonces alcalde metropolitano, Julio Obiols Gómez, siempre están dispuestos a arriesgar su propia vida para salvar la de otros, con el lema "Siempre estamos".

Esto los ha marcado por siete décadas guiados por los principios inquebrantables de disciplina, honor y abnegación.

Los Bomberos Municipales celebran otro año más de servicio a la población. (Foto: Archivo)

Actualmente, cuenta con 13 estaciones distribuidas estratégicamente en la ciudad, esto permite una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia. Además, se ha informado de la próxima apertura de una estación en la zona 6.

En detalle

Según se dio a conocer, el desfile conmemorativo iniciará a las 9:00 horas desde el parque Jocotenango, avanzará por la 6a. avenida de las zonas 1 y 2, y concluirá frente a la Municipalidad de Guatemala alrededor de las 13:00 horas.

Debido a la actividad, la Policía Municipal de Tránsito (PMT/Emetra) activará un protocolo especial, por lo cual recomendó a la población, en especial a los conductores utilizar vías alternas para evitar complicaciones o atrasos en sus ocupaciones.

El desfile se llevará a cabo el 24 de agosto. (Foto: Archivo)

Según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de la entidad, entre las opciones están:

El Anillo Periférico; avenida Elena hacia el parque Colón; bulevar La Asunción; de la 1a. calle de la zona 1 hacia la Calle Martí, así como de la 24 calle de la zona 1 hacia la 5a. calle de la zona 9.

Las autoridades invitan a la población a asistir al evento familiar y, al mismo tiempo, solicitan a los conductores que tomen en cuenta las disposiciones de tránsito para evitar inconvenientes.