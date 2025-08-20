Mural de cultura guatemalteca sorprende a autoridades japonesas

Un mural fue el escenario de un intercambio cultural y social con la visita del Cónsul de Japón en Guatemala, Seiya Sasaki, y la representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Sawako Niino
La delegación, acompañada también por autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), recorrió el mural artístico-cultural, una obra que se ha convertido en referente de identidad y expresión comunitaria.
Estudiantes y personal docente del servicio cívico participaron en actividades formativas, espacios de convivencia y recreación en un ambiente de paz.
Durante la jornada, el equipo del proyecto compartió dinámicas con globoflexia, pintacaritas y la participación especial de la botarga de "Jicarito", que llevó alegría a niños y jóvenes presentes.
Agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) impartieron charlas sobre la prevención de la extorsión, mientras que personal de Tránsito, de la Policía Nacional Civil (PNC), ofreció orientación en temas de educación vial.
"Este mural nos llena de orgullo, porque refleja nuestra cultura y ahora vemos que hasta autoridades extranjeras lo reconocen como algo valioso para Amatitlán", comentó José Ramírez, residente de la calle Las Ninfas.
Calle Las Ninfas
- El nombre "Las Ninfas" proviene de las flores acuáticas que en el pasado abundaban en la orilla del lago de Amatitlán y eran parte del paisaje natural del municipio.
- Se considera un punto de atracción turística emergente, que combina arte, cultura y recreación, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes nacionales y extranjeros.
- Durante la colonia fue conocido como San Juan Amatitlán. Su nombre proviene del náhuatl Amatl-tlán, que significa "lugar de amates".
- El lago de Amatitlán es uno de los recursos naturales más emblemáticos de Guatemala y ha sido centro de desarrollo económico, cultural y turístico desde el siglo XIX.