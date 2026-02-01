Localizan a un hombre sin vida en Villa Nueva

-

La víctima fue identificada por sus familiares tras el hallazgo

El cuerpo de un hombre fue localizado en la colonia Villalobos 2, en el sector Valle Azul, zona 2 de Villa Nueva, a orillas de un río de aguas negras. La víctima fue identificada por sus familiares como Michael David Velásquez, de 30 años, conocido alias "Chespi".

Oscar Sánchez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que el cuerpo estaba envuelto en plástico negro bajo un puente del sector.

Explicó que al realizar la evaluación, los paramédicos confirmaron que Velásquez presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego y se encontraba atado de pies y manos.

Familiares identificaron el cuerpo de un hombre. (Foto: Wilder López/Soy502)

Se estableció que Michael David, fue visto por última vez el pasado sábado 31 de enero alrededor de las diez de la noche, mientras se conducía en su motocicleta. Según familiares, él tuvo un encuentro con los tripulantes de un carro, luego estos lo siguieron, y

Las autoridades se presentaron a la escena. (Foto: Wilder López/Soy502)

La víctima, quien residía en la zona, deja a dos hijos en la orfandad. El cadáver fue trasladado a la morgue del Inacif, ahora las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.