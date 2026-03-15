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Esta será la actividad que generará cierres viales en Villa Nueva este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de marzo de 2026, 08:39
La actividad se extenderá hasta horas de la madrugada del lunes. (Foto: PMT, Villa Nueva)

La actividad se extenderá hasta horas de la madrugada del lunes. (Foto: PMT, Villa Nueva)

Cierres viales se tendrán en San José Villa Nueva, desde este domingo.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, anunció que la circulación estará restringuida dado a una actividad de convite, desde la mañana de este domingo 15 de marzo.

El desfile y la celebración finalizará hasta las 2:00 horas del lunes 16 de marzo.

Las autoridades solicitan a conductores respetar las señales de tránsito y circular con precaución.

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