Arbeloa: "Este equipo me recuerda al de la Quinta del Buitre"

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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresó su satisfacción al ver debutar y destacar en el primer equipo a varios futbolistas formados en la cantera, jugadores a los que ha seguido de cerca durante su crecimiento.

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El técnico confesó que la actuación frente al Elche de Thiago Pitarch, Dani Yáñez, Manuel Ángel, César Palacios y Diego Aguado le hizo recordar los tiempos de la Quinta del Buitre.

"Para mí, que he sido canterano y entrenador que ha llegado al primer equipo desde la cantera tras pasar por muchos equipos, hoy es un día de felicidad y orgullo máximo. Me ha recordado al Real Madrid de la Quinta del Buitre. Seguro que Butragueño estaba orgulloso en el palco. No es fácil demostrar el talento con el esfuerzo y el alma que le ponen. El Bernabéu ha disfrutado muchísimo de los canteranos en un día para recordar para todo el madridismo", dijo el español.

El técnico también valoró la respuesta de su equipo pese a las numerosas ausencias. El Real Madrid superó con claridad al Elche por 4-1, en un encuentro que llega antes de afrontar el decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Etihad contra el Manchester City.

Arbeloa saca pecho de sus canteranos y se acuerda de la 'Quinta del Buitre' pic.twitter.com/zTdY2DHh5L — MARCA (@marca) March 14, 2026

"Para nosotros era muy importante el partido, teníamos que ganar tras un gran esfuerzo el miércoles. Era necesario ganar con el esfuerzo de jugadores que no dejan de demostrarme lo que significa el Real Madrid para ellos. El madridismo debe saber el esfuerzo que están haciendo dejándose la vida. Ojalá la temporada acabe feliz pero esto hay que reconocérselo a una plantilla muy comprometida con muchísimas bajas", cerró.