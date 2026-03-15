Procesión de Jesús Nazareno de la Guardia de Honor recorre la ciudad este domingo

Su retorno a la Cuasi-Parroquia Personal Castrense San Miguel Arcángel será a las 22:30 horas.
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El Víacrucis del Jesús Nazareno de la Guardia de Honor inició su recorrido a las 8:00 horas desde la 1a. calle y 2a. avenida, de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, quien llevará la fe y tradición en este Cuarto Domingo de Cuaresma.
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Frente a la Guardia de Honor se instalaron alfombras y representaciones del Viacrucis, donde cientos de fieles venerarán la imagen consagrada durante su recorrido.