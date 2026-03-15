Conductor muere tras accidentarse en zona 9

Actividades que se desarrollan en el sector y este trágico hecho podrían causar complicaciones de tránsito en el área.
OTRAS NOTICIAS:Esta fue la última publicación del piloto y exfutbolista fallecido en San Marcos
En horas de la madrugada del 15 de marzo, un conductor de un transporte de dos ruedas junto a su acompañante sufrieron un percance vial en la 5a. avenida y 10a. calle de la zona 9.
De acuerdo con la información preliminar, habrían chocado contra otro transporte, causando que impactarán contra el asfalto.
El conductor fue identificado como Bryan Alexander González Girón, quien falleció por tras el golpe. Su acompañante presenté heridas de gravedad por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.
El Ministerio Público (MP) está realizando la diligencias correspondientes.