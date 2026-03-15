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Conductor muere tras accidentarse en zona 9

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de marzo de 2026, 09:04
Autoridades se encuentran en el lugar tras el hecho.&nbsp;(Foto: redes sociales)

Autoridades se encuentran en el lugar tras el hecho. (Foto: redes sociales)

Actividades que se desarrollan en el sector y este trágico hecho podrían causar complicaciones de tránsito en el área.

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En horas de la madrugada del 15 de marzo, un conductor de un transporte de dos ruedas junto a su acompañante sufrieron un percance vial en la 5a. avenida y 10a. calle de la zona 9.

De acuerdo con la información preliminar, habrían chocado contra otro transporte, causando que impactarán contra el asfalto.

El accidente causó la muerte de uno de los conductores implicados. (Foto: redes sociales)
El accidente causó la muerte de uno de los conductores implicados. (Foto: redes sociales)

El conductor fue identificado como Bryan Alexander González Girón, quien falleció por tras el golpe. Su acompañante presenté heridas de gravedad por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.

El Ministerio Público (MP) está realizando la diligencias correspondientes.

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