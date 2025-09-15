Versión Impresa
Así fue el rescate de un perro que cayó en pozo de la zona 5

  • Por Carlos Álvarez
15 de septiembre de 2025, 15:45
Una socorristas fue la que tranquilizó al perro, lo ató y procedió a su rescate. (Foto: Bomberos Municipales / Soy502)

Vecinos alertaron que la mascota había caído a un pozo poco profundo.

Los Bomberos Municipales informaron que al mediodía de este lunes 15 de septiembre, llevaron a cabo el rescate de un perro que cayó a un pozo en la 2a. calle final de la zona 5 de la capital.

Según informaron los socorristas, llamadas de vecinos del lugar informaron que luego de escuchar ladridos, se percataron que un perro había caído a un pozo ubicado en un terreno baldío.

Los socorristas llegaron al punto y constataron que un perro estaba atrapado en el fondo de un pozo de no menos cuatro metros de profundidad, por lo que planificaron su rescate.

Los socorristas constataron que el perro no sufrió heridas luego de caer a un pozo. (Foto: Bomberos Municiplaes / Soy502)

Posteriormente, una socorrista descendió al pozo, tranquilizó y ató al animal y con ayuda de sus compañeros lo pusieron a salvo.

Luego del rescate, los socorristas verificaron que el animal no tenía heridas, ni tampoco presentaba alguna situación que pusiera en riesgo su vida, por lo cual fue entregado a sus propietarios.

