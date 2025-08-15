Bomberos Voluntarios desfilan para celebrar su 74 aniversario

Bomberos Voluntarios recorrieron varias calles de la ciudad para celebrar su aniversario.
El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios desfiló por la ciudad para celebrar sus 74 años de servicio a la población guatemalteca.
El recorrido comenzó desde el Parque Morazán hacia la Avenida Elena de la zona 3, donde se ubica la Primera Compañía.
Allí se realizaron los actos protocolarios.
La caminata contó con ambulancias, camiones cisterna y otros elementos que utilizan en su día a día.
Estas son las imágenes
Según Óscar Sánchez, jefe del departamento de Comunicación Social de Bomberos Voluntarios, el cuerpo de socorro cuenta con más de 5 mil bomberos, los cuales están divididos en 134 compañías a nivel nacional.