Bono para practicantes, la nueva ley que se impulsa en el Congreso

Un grupo de diputados propone otorgar un bono de Q1 mil a los practicantes que alcancen una nota mínima de 80 puntos.

Como cada año, unos 150 mil estudiantes del último grado de diversificado han salido a hacer sus prácticas en todo el país, como parte del proceso previo a graduarse.

Empresas de todas las ramas han recibido entre la última semana de agosto y la primera de septiembre a los jóvenes que buscan adquirir los conocimientos necesarios para ingresar a la vida laboral, aún como alumnos de establecimientos públicos y privados.

En apoyo a ese sector, en el Congreso de la República se presentó una iniciativa de ley que busca instituir un bono de Q1 mil, para retribuirles parte de los gastos que enfrentan en esta etapa.

Q150 millones necesitaría el Estado para financiar el bono para los practicantes.

La propuesta es impulsada por diputados del bloque Cabal y en ella se platea que el aporte se brinde cuando los practicantes hayan terminado el proceso y acrediten haber obtenido un mínimo de 80 puntos.

Si la ley se aprobara, el Ministerio de Finanzas tendría que buscar la fuente de financiamiento, coordinando para el efecto con el Ministerio de Educación.

Según los diputados que presentaron la iniciativa, el propósito es incentivar la formación y preparación para la vida laboral de los jóvenes que están por graduarse. (Foto: Archivo/Soy502)

Un proyecto que no prosperó

Hace cinco años, también se presentó en el Congreso una iniciativa centrada en favorecer a los practicantes, tanto del ciclo diversificado como del nivel universitario.

El proyecto era impulsado por el entonces diputado Rubén Barrios y planteaba modificar el Código de Trabajo, para que la certificación de prácticas extendida por los centros educativos o universidades se coordinar como válida para acreditar experiencia laboral, al momento de aplicar a un empleo.

Sin embargo, la propuesta obtuvo un dictamen desfavorable y quedó archivada.