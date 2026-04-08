El botón para denuncias antinarcóticas

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Autoridades implementaron un botón para denunciar actividades relacionadas con el narcotráfico, en casi un mes, han recibido 82 denuncias.

El pasado 10 de marzo, autoridades implementaron el "Botón Antinarcótico", que funciona como una herramienta para denuncia ciudadana.

Durante casi un mes de su implementación, el Centro Interinstitucional contra el Narcotráfico en Guatemala (CICNAG) ha recibido 82 alertas de posibles actividades relacionadas con el narcotráfico, desde narcomenudeo, posibles cargamentos y personas vinculadas a estas estructuras.

El CICNAG está conformado por varias instituciones, entre estas Ministerio Público (MP) y Ministerio de Gobernación, lo que permite atender las denuncias de manera inmediata y verificar la información.

Según informó el MP, este centro opera las 24 horas del día y al recibir una alerta, se coordina con Policía Nacional Civil e investigadores para que atiendan la denuncia.

Un clic puede activar la lucha contra el narcotráfico



Con el #BotónAntinarcótico del Ministerio Público puedes reportar actividades sospechosas de forma rápida, segura y confidencial.



Tu alerta llega directamente al #CICNAG para su análisis y seguimiento.



Denunciar… pic.twitter.com/k3hRiwIpRZ — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 8, 2026

Cómo denunciar

El Botón Antinarcótico está disponible en la página del MP. Al ingresar las personas pueden colocar su denuncia con sus datos o de manera anónima.

El botón permite colocar dirección del lugar, agregar fotografía, video, audio o solamente texto.

Guatemaltecos pueden denunciar de manera anónima actividades relacionadas con el narcotráfico. (Foto: captura de pantalla)

Todas las denuncias son atendidas y cuando se recibe de algún delito que no está relacionado con narcotráfico, esta se traslada hacia la Fiscalía competente.