"La PNC está del lado correcto", dice Mingob por elección de rector de la USAC

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El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a los hechos registrados en la Antigua Guatemala para elegir rector de la Usac.

En la Antigua Guatemala se registraron disturbios, tras el proceso de elección de rector de la Usac. Además en videos se ha evidenciado, cómo desde el interior del hotel lanzaron humo contra agentes de la PNC y manifestantes.

Ante estos hechos, Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) se refirió en un video publicado en redes sociales de la Institución.

"Siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República, continuaremos con dispositivos de seguridad con el objetivo de garantizar el derecho de manifestación pacífica, resguardar a los estudiantes y a la población, así como evitar cualquier hecho de violencia". aseguró.

Posteriormente dijo que la prioridad del Mingob es proteger y servir. "Hemos instruido a la Policía Nacional Civil para que actúe con responsabilidad, prudencia y estricto apego al marco legal, priorizando la prevención, la protección de las personas y el resguardo de la institucionalidad. Estamos velando para que la violencia y los intereses ocultos no prevalezcan", agregó.

También detalló que la PNC no puede irrumpir en propiedad privada sin orden judicial.

"Respetar esos límites no es inacción. Sus competencias están claramente delimitadas por el ordenamiento legal, pero tengan la certeza de que la Policía está del lado correcto, cumple con el deber de proteger a la comunidad universitaria y a la población y hará hasta lo último para cumplir con ese mandato", dijo.

Mensaje del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con relación a la elección de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.#SeguridadConTransparencia pic.twitter.com/ZeWHtht3zW — MinGob (@mingobguate) April 8, 2026

Además, hizo un llamado a distintas instituciones para que resuelvan de manera pronta y basados en ley, las diferentes acciones que se han planteado en torno a las irregularidades sucitadas dentro del proceso de elección de rector.

"Como sancarlista y como ciudadano guatemalteco me indignan profundamente estos hechos que afectan la democracia universitaria, cuestionan la legitimidad de las autoridades y el desgaste reputacional que sufre la Universidad de San Carlos, tomando en cuenta el enorme papel que nuestra universidad juega en los múltiples procesos de decisión y el papel histórico que la misma ha jugado en el desarrollo del país", detalló.

También hizo un llamado a la cordura y a defender los intereses de la Usac, sin caer en provocaciones ni incitar a la violencia.