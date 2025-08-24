Botoneta A’s vive una noche de velocidad pura en la cuarta fecha

-

La segunda carrera nocturna de la temporada 2025 del Botoneta All Series -Botoneta A´s- fue un espectáculo a la altura de cualquiera de los mejores seriales del mundo. Fueron 40 autos en pista, divididos en siete categorías, los que hicieron vibrar el Autódromo Internacional El Jabalí.

MÁS DEPORTES: Municipal no pudo sostener el resultado y reparte puntos con Xelajú

Un nuevo éxito del automovilismo centroamericano quedó escrito en el libro de oro de este deporte. Ya que el Botoneta A´s celebró el sábado por la noche la cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo 2025, la primera jornada del certamen de Invierno, en una de las míticas pistas del área.

Fueron siete divisiones las que plasmaron el poderío de sus autos. En el asfalto se pudo ver una lucha de poder a poder en cada una de las divisiones. La jornada inició por la tarde, aún con los rayos del sol brillando en todo es esplendor. Luego, la noche se fue apoderando del escenario, y con ello las luces de los autos se encendieron para brindar un espectáculo único.

Los ganadores

Erick y Alejandro Ramazzini triunfaron en la división GT OPEN. En la BP CUP, fue Eduardo Canizales, quien realizó una carrera perfecta en los dos hits de competencia para llevarse la victoria; una situación similar vivió el actual tricampeón de la GTR ULTRA, Raymond Zaid, quien se impuso en las dos carreras la jornada para llevarse una nuevo triunfo, y así iniciar con el pie derecho la segunda parte y final de la temporada 2025, en la cual busca el tetracampeonato.

El piloto Ángel Montoya tuvo que esforzarse al máximo para llevarse la victoria en la división GTR PRO, ya que Jorge Zaid y Arnoldo Daetz, estuvieron a punto de subir a lo más alto del podio; sin embargo, al final, ocuparon el segundo y tercer lugares, respectivamente.

En GTR fue el piloto Julio Villalta, quien se llevó los laureles de la victoria; mientras que, la división con más afluencia del serial, la GTO, vivió una jornada realmente intensa, pero fue Mahicol Reyes, quien triunfó.

La clasificación general la cerró la GTU, en la cual Anibal Hernández impuso su ley, para conquistar la victoria en jornada nocturna. La siguiente carrera esta programada para el 28 de septiembre, en el marco de la quinta fecha de la temporada 2025, segunda jornada del certamen de Invierno.