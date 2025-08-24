Municipal no pudo sostener el resultado y reparte puntos con Xelajú

-

Sin mucha suerte de cara al marco, Municipal dejó escapar puntos frente a su público, al igualar 1-1 frente a Xelajú, en su partido correspondiente a la sexta jornada del torneo Apertura 2025, que incluso terminó con un par de expulsados.

Las cosas arrancaron bastante bien para los dueños de casa, pues se pusieron arriba en el electrónico cuando César Archila, sobre el minuto 15, dominó un despeje de la defensa en un tiro libre, se acomodó y sacó un derechazo cruzado que entró en el ángulo para poner a festejar a todos en el estadio El Trébol.

El conjunto escarlata estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero un disparo desde fuera del área de Yasnier Matos, que venía de ser figura el fin de semana anterior, pegó en el palo izquierdo del marco defendido por Rubén Darío Silva.

Así se fueron al descanso y ahí cambió el chip para los superchivos. En el 53, Braulio Linares se vistió de héroe para tapar un cabezazo de Kevin Ruiz que llevaba clara dirección de arco.

Los rojos no pudieron sostener el marcador y terminaron cediendo puntos en casa (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Colaborador)

Pero así como se lució en esa, falló unos minutos más tarde. Al 57, el arquero nacional no pudo retener un tiro-centro de Javier González y dejó el balón vivo dentro del área, que aprovechó el colombiano Yilton Díaz para lanzarse de "palomita" e igualar las acciones.

Después de eso, todo fue para los rojos. John Méndez desperdició una clara dentro del área (minuto 59) y José el "Flaco" Martínez se encontró con Silva en doble ocasión (72 y 73), que fue lo que terminó sentenciando el empate.

El final tuvo movimiento, pero no en las áreas, sino con el árbitro de protagonista, pues terminó expulsando a José Mena (89), por doble amarilla, y a Romario da Silva, después de que soltara un manotazo contra Yúnior Pérez (90+3), quienes se perderán, al menos, la próxima fecha.

Con este resultado, los que más festejan son Mixco y Antigua, quienes se mantienen por encima de los escarlatas (terceros) en la clasificación, mientras los quetzaltecos quedaron relegados en la sexta casilla. Todo esto antes de que ambos encaren el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, entre semana.