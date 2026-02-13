Captan en funeral a esposa de político que asesinó a sus hijos en Brasil (video)

La mujer, visiblemente afectada, acompañó el féretro de sus hijos.
La ciudad Itumbiara, en Brasil, fue sorprendida por un desgarrador crimen.
El secretario municipal de Gobierno, Thales Machado, asesinó a sangre fría a sus dos hijos, de 12 y 8 años, luego de descubrir que su esposa le habría sido infiel.
Tras el crimen, el político se quitó la vida.
La ahora viuda, visiblemente afectada, fue captada durante el funeral, al cual llegó acompañada de sus familiares.
Desgarrador mensaje
Horas antes del crimen, Machado publicó un mensaje en redes sociales.
"Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona... fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (...) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo".