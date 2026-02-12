Brasil: político mata a sus hijos tras descubrir la infidelidad de su esposa

-

El crimen ha causado consternación en todo el país.

OTRAS NOTICIAS: Joven lucha por su vida tras ataque armado frente a su vivienda

Un desgarrador crimen ha causado consternación en la ciudad de Itumbiara, en el sur del estado de Goiás, Brasil.

Thales Machado, secretario municipal de Gobierno, mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida, entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de febrero.

Las muertes de los niños de 12 y 8 años fueron confirmadas por la Policía Civil del Estado de Goiás (PCGO).

Horas antes del crimen, Machado publicó un mensaje en redes sociales, el cual ahora ha cobrado un tono desgarrador.

"Me cuesta empezar a escribir, pero todo tiene un final... y hoy llegó el nuestro, lamentablemente. Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado", decía parte del mensaje.

(Foto: TN Internacional)

Asimismo, detalló la infidelidad de su esposa. "Mi esposa salió de Itumbiara hacia Sao Paulo para encontrarse con una persona... fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (...) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo".

El caso también impactó de lleno en la política local, pues Machado era yerno del intendente de Itumbiara, Dione Araújo.