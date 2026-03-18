Brasil refuerza la protección de menores en el acceso a internet

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Los menores de hasta 16 años deberán a partir de ahora tener sus cuentas vinculadas a un responsable.

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Brasil implementó este martes nuevas medidas que restringen el acceso a redes sociales a menores y amplían su protección para impedirles visualizar contenidos violentos o ilegales.

La ley que entró en vigor fue aprobada el año pasado luego de un escándalo por presunta explotación sexual de menores en Instagram, en este país hiperconectado de 212 millones de habitantes.

Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos de las redes sociales, varios países, con Australia a la cabeza, ya han prohibido su acceso a los más jóvenes y otros intentan hacerlo.

En Brasil, los adolescentes de hasta 16 años deberán a partir de ahora tener sus cuentas vinculadas a un responsable.

Además, las plataformas deberán exigir una verificación "confiable" de la edad para impedir que los menores de 18 años accedan a contenidos prohibidos o inadecuados, como sitios pornográficos o violentos.

Las plataformas deberán exigir una verificación para impedir que los menores de 18 años accedan a contenidos prohibidos o inadecuados. (Foto ilustrativa: istock)

Multas de hasta USD 9 millones

Los mecanismos que combinan la presentación de un documento de identidad con una verificación biométrica con una foto son, por ahora, los preferidos entre las compañías, para los aspectos técnicos de la ley.

La ley aprobada obliga además a las plataformas a retirar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual, y notificar a las autoridades brasileñas.

Las empresas que incumplan las nuevas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, prohibición.

Por ejemplo, la publicidad "direccionada" a niños y adolescentes queda prohibida en internet, al igual que las "cajas de recompensa", objetos en videojuegos en los que el usuario paga por recibir un premio aleatorio.

Los mecanismos que combinan la presentación de un documento de identidad con una verificación biométrica con una foto son las principales propuestas para detallar los aspectos técnicos. (Foto ilustrativa: istock)

*Con información de AFP