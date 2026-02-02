Portugal se suma a países que buscan prohibir las redes sociales a menores de 16 años

-

Los países europeos tratan de adoptar la iniciativa de Australia, donde ya existe esta prohibición desde diciembre pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años en Francia

Siguiendo los pasos de Australia, Dinamarca y Francia, Portugal se propone prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, según un proyecto de ley presentado este lunes en el Parlamento de ese país.

"La mayoría de edad digital para el acceso autónomo a las plataformas, servicios, juegos y aplicaciones contemplados en la presente ley se fija en 16 años", indica el texto presentado por diputados del partido del gobierno de derechas.

Esta ley también prevé que los adolescentes de entre 13 y 16 años solo puedan acceder a las redes sociales con el consentimiento de sus padres, y que dichas plataformas estén obligadas a introducir un sistema de verificación de edad y autorización parental compatible con los programas informáticos utilizados por la administración portuguesa.

"La literatura especializada y los datos científicos recientes han mostrado que el uso temprano de estos medios, antes de los 16 años, puede comprometer el desarrollo social y cognitivo normal de los niños, resultando cada vez más adictivo y perjudicial", señalan los parlamentarios que presentaron esta propuesta de ley.

Los congresistas indicaron que el uso de las redes sociales en los menores de 16 años puede comprometer el desarrollo social y cognitivo, siendo cada vez más adictivo y perjudicial. (Foto ilustrativa: istock)

Toda la Unión Europea

El debate en torno al establecimiento de una mayoría de edad digital se ha intensificado en Europa desde que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

La semana pasada, el Parlamento francés aprobó una propuesta de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años, una medida para proteger la salud de los adolescentes que cuenta con el respaldo del gobierno.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina a mediados de 2027.

Junto con Francia, Dinamarca, Grecia o España, también abogan por la implantación de una prohibición en toda la Unión Europea.

✖️Asamblea Nacional de Francia aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años



La medida, apoyada por el Gobierno y el presidente Emmanuel Macron, busca proteger la salud mental y el bienestar de los adolescentes https://t.co/NYyORNCqbm pic.twitter.com/97Xi4phvfC — RT en Español (@ActualidadRT) January 27, 2026

*Con información de AFP.