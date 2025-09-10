Britney Spears: nueva alarma por su salud mental y hogar

Britney Spears vuelve a preocupar a sus fans y círculo cercano por las condiciones en las que estaría viviendo.
Hace unos días, la cantante compartió un video desde su casa, algo que hace seguido. Sin embargo, lo más notario fue el desorden y el excremento de perro que la rodeaba.
De acuerdo con una fuente citada por el medio Daily Mail, la "Princesa del pop" estaría atravesando una nueva crisis de salud mental.
Aunque su círculo cercano está consciente de la situación y de que lleva tiempo sin contratar servicios domésticos o de limpieza, no planean intervenir, aseguró la fuente.
Britney no se mantiene ajena a la polémica y contraatacó con el siguiente mensaje: "Qué vergüenza para aquellos juzgaron mi casa cuando estaba en pijama".
La cantante acompañó su texto con una foto que Justin Bieber, lo que para algunos pareció un detalle a favor del canadiense y para otros una muestra del comportamiento errático de Spears.
No es la primera vez que la estadounidense de 43 años enciende las alarmas sobre su salud mental y sobre su supuesta incapacidad de "comportarse" como adulta.