Brooklyn Beckham a David y Victoria: "No quiero reconciliación"

Brooklyn Beckham rompió el silencio a través de un comunicado en sus historias de Instagram donde explica que sus padres, David y Victoria, intentan controlar su vida para arruinar su relación con su esposa, Nicola Peltz.

El hijo mayor de los Beckham bloqueó a su familia de las redes sociales y se alejó desde hace aproximadamente tres años.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado... Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que no me deja otra opción que hablar y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo manipulado, por primera vez en mi vida, estoy defendiéndome", escribió.

El primogénito del astro del futbol mundial habló mal de sus hermanos, e incluso, Victoria Beckham es la que peor queda, ya que la acusa de un comportamiento de madre "controladora", afirmando la relación con sus padres y hermanos es "poco auténtica", basada en "publicaciones superficiales en redes sociales" y eventos familiares.

Beckham anotó que sus padres hicieron lo posible por impedir su relación con Peltz, ya que su madre "canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento" e "intentó sobornarlo" para que cediera los derechos de su nombre antes de casarse.

Además, dice que día de su boda Victoria interrumpió su primer baile con Peltz y bailó con él de forma "muy inapropiada".

"Marc Anthony me llamó al escenario, donde, según el programa, estaba previsto que bailara con mi esposa, pero en su lugar, mi madre me estaba esperando para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me había sentido tan incómodo ni humillado en toda mi vida".

Brooklyn fue tajante en asegurar que la idea de que su esposa controla su vida es "completamente errónea" y que, en realidad, son sus padres quienes lo han estado manipulando.

"Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación, lLo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", aseguró.

