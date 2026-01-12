Suspenden clases escolares en Sololá por brote de sarampión

-

A partir de este lunes 12 de enero fueron suspendidas las clases para el sector privado del municipio, debido a la alerta máxima que declaró el Ministerio de Salud por el brote de cinco casos de Sarampión.

La semana pasada, el Ministerio de Salud emitió un comunicado, en el que se confirmó los cinco casos de sarampión luego de haberse hecho una investigación después de un evento religioso en la localidad en las fiestas navideñas.

En dicho evento habrían participado alrededor de dos mil personas procedentes de México, Estados Unidos y de Centroamérica, incluyendo Guatemala, lo que elevó el nivel de alerta sanitaria.

Santiago Atitlán es declarado en alerta roja institucional, por brote de sarampión. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Suficientes dosis

Érika Molina, directora de la Dirección de la Red Integral de Salud de Sololá, señaló que ante la confirmación del sarampión en el municipio, se activó la alerta sanitaria para prevenir que este se propague.

Ante esta situación, el servicio de salud está preparado y los familiares de los cinco enfermos están bajo observación médica y existe las vacunas suficientes para aplicarlas a las personas que sean necesarias.

Se reiteró el llamado a la población a verificar y completar su esquema de vacunación, especialmente en comunidades con alta concentración de personas, como parte de las medidas preventivas.

Las autoridades también indicaron que hay existencia de vacunas para las personas necesarias. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por su parte, Rebeca Chiyal Lacán, coordinadora de Centro Atención Integral Materno Infantil, aseguró que mantienen los protocolos sanitarios ante esta alerta e hizo el llamado a los vecinos a tomar en cuenta las recomendaciones, como el uso de mascarilla y evitar aglomeraciones.

Édgar Tuy, gobernador departamental, señaló que se están haciendo las coordinaciones con todos los servicios para estar preparados y con la Dirección Departamental de Educación, por el inicio de clases de esta semana.