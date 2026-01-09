¡Atención! Estos son los síntomas del sarampión

-

Autoridades de salud piden estar en alerta ante cualquier síntoma para evitar que la enfermedad se propague.

EN CONTEXTO: Alerta por caso de sarampión en hombre que asistió a evento religioso en Atitlán

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo (DEGR), confirmó este viernes que se registró un caso positivo de sarampión en un hombre de origen y residencia en El Salvador.

El paciente estuvo en contacto con más de dos mil personas durante un evento religioso realizado del 10 al 14 de diciembre de 2025 en Santiago Atitlán, Sololá.

Es por ello que las autoridades hacen llamado para estar en alerta ante cualquier síntoma que pueda presentarse.

Los síntomas

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse a través de la triple vacuna que incluye sarampión, paperas y rubéola.

Es un virus que suele propagarse por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.

De acuerdo al Ministerio de Salud, los principales síntomas se desarrollan entre los primeros 21 días después de la exposición.

Estos son:

Fiebre

Erupción cutánea

Tos

Secreción nasal

Conjuntivitis

Manchas blancas en el interior de las mejillas

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas.

Lo ideal es mantenerse aislados para evitar la propagación.