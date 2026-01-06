Esposa de Bruce Willis publica preocupante mensaje sobre el actor

-

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, realizó una publicación que preocupó a los fanáticos del actor estadounidense, quien padece demencia.

Heming celebró su 18 aniversario de matrimonio con el actor, Bruce Wills, con una fotografía y un video para recordar este importante momento en su vida. El post va acompañado de este mensaje:

"Estoy segura de que no deberías tener cámaras en esos recorridos, pero estoy muy feliz de que lo hayas hecho. Sus comentarios, su risa, siempre hacía todo divertido, ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño a mi compañero de viaje", se le en la publicación.

Debido a que Emma se expresó en pasado muchos seguidores imaginaron que Willis ya no se encontraba junto a ella físicamente. Sin embargo, aunque esto no ha sido desmentido, no existe una información oficial que asegure que el actor haya fallecido.

Todo apunta a que el post es únicamente un recuerdo de la ocasión en la que el artista se encontraba bien, antes de olvidar a toda su familia debido a su enfermedad.

El estado de salud del actor

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022, por ello se retiró de la actuación, al iniciar su padecimiento con afasia, un trastorno del lenguaje que también le fue diagnosticado.

Según la Medical University of South Carolina, no existe una cura, ya que es mucho menos común que el Alzheimer y, por ello, no se ha investigado lo suficiente como para desarrollar un tratamiento específico.

Según Mayo Clinic los síntomas son:

Cambios de conducta cada vez más inapropiados.

Pérdida de empatía.

Falta de juicio.

Problemas del lenguaje oral y escrito.

del lenguaje oral y escrito. Dificultad para nombrar objetos.

Olvido del significado de las palabras.

Temblores musculares.

Rigidez.

Espasmos.

Mala coordinación.

Debilidad muscular.

Bruce protagonizó éxitos de taquilla como "Duro de matar", "Tiempos violentos", "Luz de luna", "El sexto sentido" y "Paradise City", entre muchas otras.

