Familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia

Las tres hijas, exesposa y esposa de Bruce Willis informaron que tomaron la decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia tras su muerte.

Emma, la esposa del actor reveló la intención de la familia de contribuir a la investigación acerca de la demencia frontotemporal.

Al estudiar el cerebro de un paciente se puede avanzar en el diagnóstico y el tratamiento de la dolencia con el fin de ayudar a otros pacientes con condiciones similares. El actor vive bajo cuidados profesionales las 24 horas del día junto a su familia.

Foto: oficial.

Rumer Willis reveló recientemente que él no siempre la reconoce cuando va a visitarlo.

"La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien. Estoy agradecida de que, cuando voy allí a su casa y le doy un abrazo, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando".