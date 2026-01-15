BTS regresa a Latinoamérica en 2026: estos son lo países

Tras casi cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS anunció su gira mundial, entre ella, algunos países de Latinoamérica.
El 20 de marzo es el lanzamiento del quinto álbum de estudio "BTS The 5th Album", compuesto por 14 canciones nuevas, incluyendo el esperado tour que arranca en Corea del Sur y se extiende por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Conciertos de BTS en America Latina
El diseño de escenario sería en 360° según el plano de asientos que se difundió en Weverse. Es una muestra de la ambiciosa puesta en escena que plantea BTS en su retorno.
Los siete ídolos del k-pop visitarán México, Colombia, Perú y Argentina.
Fechas:
Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros
Bogotá: 2-3 de octubre
Lima: 9-10 de octubre
Santiago: 16-17 de octubre
Buenos Aires: 23-24 de octubre
Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre
Preventa anticipada ARMY Membership:
Días 1 y 2: jueves 22 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m. (hora local).
Día 3: viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m.
Venta general para público sin membresía: sábado 24 de enero a las 9:00 a.m.