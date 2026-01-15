Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

BTS regresa a Latinoamérica en 2026: estos son lo países

  • Por Selene Mejía
14 de enero de 2026, 18:40
BTS anunció las ciudades latinoamericanas que visitará. (Foto: AFP)

BTS anunció las ciudades latinoamericanas que visitará. (Foto: AFP)

Tras casi cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS anunció su gira mundial, entre ella, algunos países de Latinoamérica. 

OTRAS NOTICIAS: Así puedes desfilar con Shakira en sus conciertos en El Salvador

El 20 de marzo es el lanzamiento del quinto álbum de estudio "BTS The 5th Album", compuesto por 14 canciones nuevas, incluyendo el esperado tour que arranca en Corea del Sur y se extiende por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Conciertos de BTS en America Latina

El diseño de escenario sería en 360° según el plano de asientos que se difundió en Weverse. Es una muestra de la ambiciosa puesta en escena que plantea BTS en su retorno.

Los siete ídolos del k-pop visitarán México, Colombia, Perú y Argentina. 

Fechas:

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Bogotá: 2-3 de octubre

Lima: 9-10 de octubre

Santiago: 16-17 de octubre

Buenos Aires: 23-24 de octubre

Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre

Preventa anticipada ARMY Membership:

Días 1 y 2: jueves 22 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m. (hora local).

Día 3: viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a. m. a 9:59 p. m.

Venta general para público sin membresía: sábado 24 de enero a las 9:00 a.m.

bts latinoamérica 1

bts latinoamérica 3

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar