Así puedes desfilar con Shakira en sus conciertos en El Salvador

Fanáticos guatemaltecos podrán desfilar junto a Shakira, en "Las mujeres ya no lloran tour" en El Salvador, ¿Cómo puedes participar?

La productora salvadoreña "Two Shows" abrió la convocatoria para quienes deseen caminar junto a "La Loba" durante su residencia centroamericana.

Requisitos

1. Graba un reel donde demuestres cómo caminarías junto a la colombiana.

2. Usa la canción "La loba" para darle actitud a tu video.

3. Publica tu clip en Instagram y manda el link por mensaje directo, junto con la captura de pantalla de tus entradas para confirmar que puedes ingresar sin problemas (si no cuentas con boleto, no puedes participar). Ingresa aquí.

Toma nota: oculta el QR y datos sensibles para evitar que roben tu pase.

Foto: Instagram.

Importante:

Si grabas tu caminata en un lugar turístico del país, tienes más posibilidades de ganar.

Debes ser mayor de 18 años para participar.

No muestres tu entrada en ningún sitio público, recuerda que debes enviar estos datos por mensaje directo, solo a la productora.

Un jurado calificador formado por los directivos se basará en: Actitud y empoderamiento, creatividad del video, originalidad en la ejecución.

Foto: Instagram.

Fecha límite para enviar tu material

Tienes hasta el 31 de enero de 2026 para participar.

Los ganadores tendrán la oportunidad de caminar junto a Shakira durante el concierto, según la fecha del boleto que posean.

La dinámica no incluye entradas al concierto, boletos aéreos, hospedaje u otro beneficio adicional, únicamente la experiencia de caminar junto a la artista.

Recuerda que ¡Quien camina con La Loba pertenece a la manada!

