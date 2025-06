Gobierno de Bukele afirma que desfile de moda en París "glorifica" a "criminales"

-

Nayib Bukele ironizó el sábado con que puede enviar a Francia a presos de su megacárcel, representados en un desfile en la Semana de la Moda de París, que según su gobierno "glorifica la criminalidad".

El diseñador Willy Chavarría, de origen mexicano y nacido en Estados Unidos, presentó el viernes en París un desfile en el que hizo arrodillarse a varios hombres tatuados, en camisetas y pantalones cortos de color blanco.

La vestimenta es similar a la impuesta a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encarcelar a pandilleros y símbolo de la guerra que mantiene contra las maras.

En el Cecot también están presos 252 venezolanos deportados por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusados de integrar la banda criminal Tren de Aragua, sin que se hayan presentado pruebas.

"Estamos listos para enviárselos a París en cuanto recibamos luz verde del gobierno francés", ironizó Bukele al responder en X a un video de la presentación organizada por Chavarría en la que se observa a los modelos hincados y con las manos en la espalda sobre una alfombra roja.

Postura firme

La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador en otro mensaje en la misma red social señaló que el desfile de moda "rindió homenaje a criminales recluidos en el Cecot". Agregó que el mensaje del gobernante salvadoreño es una "postura firme ante el intento de glorificar la criminalidad".

Desde marzo de 2022, Bukele mantiene una ofensiva contra las pandillas bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

Gracias a su guerra antipandillas que redujo a mínimos históricos los homicidios, el mandatario goza de gran popularidad, pero el estado de excepción es criticado por organismos defensores de derechos humanos.

Bajo el régimen de excepción, han sido detenidas unas 86.000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices, de las cuales unas 8.000 recuperaron su libertad por ser inocentes, según el gobierno, aunque grupos humanitarios aseguran que siguen vigilados o en proceso judicial.