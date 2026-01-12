Arrestan a cuatro guatemaltecos por asesinato en EE. UU.

-

Cuatro guatemaltecos fueron detenidos en Ohio por su presunta relación con un homicidio ocurrido en Nuevo México.

Al menos cuatro guatemaltecos fueron detenidos en Ohio por su presunta vinculación con el homicidio de otro guatemalteco, ocurrido a inicios de año en Lovington, Nuevo México.

La captura se realizó en un motel de Milan Township, tras una alerta emitida por autoridades del condado de Lea sobre sospechosos que habrían huido luego del crimen.

De acuerdo con el alguacil del condado de Erie, Paul Sigsworth, los agentes localizaron al grupo cuando salía del estacionamiento a bordo de un vehículo.

En el interior viajaban Elman Franco, de 26 años, y su hermano Elder Misael Franco, de 29, ambos acusados de asesinato, secuestro, intimidación de testigos, manipulación de pruebas, soborno y agresión agravada.

De izquierda a derecha: Ángel Franco, Elman Franco, Marylina Santos y Elder Franco. (Foto: News West 9)

También fueron arrestados Maylina Naveli Santos, de 28 años, y Ángel Franco, de 36, señalados por manipulación de pruebas.

Además, Manuel Morales, de 46 años, enfrenta en Ohio tres cargos por obstrucción a la justicia.

Las autoridades informaron que todos los detenidos, excepto Ángel Franco, cuya nacionalidad no fue revelada, son ciudadanos guatemaltecos en situación migratoria irregular, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió órdenes en su contra.

El crimen

El caso se originó tras un reporte de apuñalamiento registrado a las 00:12 del 1 de enero en la cuadra 2800 de Mesa Drive. Al llegar al lugar, la policía local encontró sin vida a Elvis Santos, de 23 años, residente de Tatum y originario de Guatemala.

La víctima del crimen fue identificada como Elvis Santos. (Foto: Redes sociales)

La investigación preliminar determinó que la víctima murió a causa de heridas provocadas con arma blanca.

Horas después, otra persona lesionada fue atendida en un hospital local e identificada como Elman Franco.

Tras interrogar al herido y a otros connacionales, las autoridades emitieron órdenes de captura, lo que habría motivado la huida de los sospechosos del estado. El caso continúa bajo investigación.

*Con información de WTVG y News West 9