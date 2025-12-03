Buque Escuela ARC “Gloria” arriba a Guatemala (video)

Visitantes podrán conocer el Buque Gloria en persona desde el 03 al 06 de diciembre totalmente gratis.
OTRAS NOTICIAS: Temblor sacude parte del territorio nacional este miércoles
Esta mañana el Buque Escuela ARC "Gloria", de la Armada de Colombia arribó en el Comando Naval del Pacífico.
La visita del Embajador de Colombia en los mares en terreno nacional es para conmemorar 200 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Colombia.
Autoridades del Ejercito de Guatemala realizaron una actividad de bienvenida en la Terminal de Cruceros, en Puerto Quetzal, Escuintla.
La embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González invitó a los guatemaltecos a conocer al majestuoso velero Puerto Quetzal totalmente gratis.
La invitación al público estará disponible el 03, 04, 05 y 06 de diciembre en distintos horarios.