Buque Escuela ARC “Gloria” arriba a Guatemala (video)

⚓ ¡Una experiencia única llega a Puerto Quetzal!



La Embajadora de Colombia invita a todas las familias a visitar el Buque Escuela A.R.C. “Gloria”, el majestuoso velero conocido como El Embajador de Colombia en los mares. ✨



Información: Municipalidad San José pic.twitter.com/FGVk5CCrDb