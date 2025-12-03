Versión Impresa
Buque Escuela ARC “Gloria” arriba a Guatemala (video)

  • Por Reychel Méndez
03 de diciembre de 2025, 10:03
El Majestuoso Buque Gloria, ya se encuentra en costa guatemalteca. (Foto: Armada de Colombia)

Visitantes podrán conocer el Buque Gloria en persona desde el 03 al 06 de diciembre totalmente gratis. 

Esta mañana el Buque Escuela ARC "Gloria", de la Armada de Colombia arribó en el Comando Naval del Pacífico. 

La visita del Embajador de Colombia en los mares en terreno nacional es para conmemorar 200 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Colombia. 

Visitantes podrán encontrar al Buque en la terminal de cruceros de la Empresa Portuaria Quetzal. (Foto: Colombia.co )
Autoridades del Ejercito de Guatemala realizaron una actividad de bienvenida en la Terminal de Cruceros, en Puerto Quetzal, Escuintla.

La embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González invitó a los guatemaltecos a conocer al majestuoso velero Puerto Quetzal totalmente gratis. 

La invitación al público estará disponible el 03, 04, 05 y 06 de diciembre en distintos horarios.

La Empresa Portuaria Quetzal pide a los visitantes seguir indicaciones del velero para garantizar una experiencia satisfactoria. (Foto: Empresa Portuaria Quetzal)
