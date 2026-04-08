¡Imprudencia! Bus circula en contra de la vía en la ruta Interamericana (video)

Usuarios de redes sociales han mostrado su indignación debido a la peligrosa maniobra que realizó el piloto.
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Un bus extraurbano quedó grabado cuando circulaba en contra de la vía en el kilómetro 138 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de San Juan Argueta, Sololá.
En las imágenes se observa que el tránsito en una de las dos vías se encuentra paralizado por un tráiler que se encuentra atravesado, por lo que el piloto del autobús decide pasarse a la vía contraria.
De esa manera avanza y pone en riesgo la vida de los pasajeros y de las demás personas ante un posible accidente de tránsito que pudo ocasionar la imprudencia.
Metros más adelante se ve que un microbús realiza la misma maniobra y se cruza el arriate central para continuar su marcha.