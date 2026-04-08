Conductora pierde el control de su auto y se empotra en un árbol en zona 15

El accidente de tránsito se suscitó en el bulevar Vista Hermosa.
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Un percance vial se registró la tarde de este miércoles 8 de abril en el bulevar Vista Hermosa y 18 avenida, en la zona 15 de la ciudad capital.
Una conductora perdió el control de su automóvil por causas desconocidas y terminó empotrándose en un árbol del arriate que se encuentra del lado derecho.
Bomberos Municipales arribaron al lugar para asistir a esta persona, quien se negaba a descender el automotor, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
El vehículo sufrió serios daños materiales, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley y para retirar este automóvil del sector afectado.