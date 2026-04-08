Conductora pierde el control de su auto y se empotra en un árbol en zona 15

Percance vehicular.



Ubicación:

Bulevar Vista Hermosa y 18 avenida zona 15.



✅ Situación:

Un vehículo, por causas no establecidas, se empotró en un árbol del arriate derecho. Al lugar acudió la unidad A-65 de Bomberos Municipales, la conductora permanece dentro del automóvil… pic.twitter.com/jQTt4dtgNS