¡Chocó contra árbol! Las imágenes captadas tras ataque armado en calzada Mateo Flores

Según testigos, sujetos desconocidos dispararon de forma directa contra el piloto y acompañante.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran los momentos posteriores al ataque armado ocurrido la mañana de este lunes 8 de septiembre en la calzada Mateo Flores, zona 3 de Mixco.

En el video difundido en la página Noticias del Atlántico se observa al conductor intentando mantener el control del vehículo, tratando de no salirse de la carretera, hasta que finalmente choca contra un árbol.

Tanto el conductor como su acompañante fallecieron dentro del camión. El incidente ocurrió frente al numeral 10-35, en la zona 3 de Mixco.

Según el informe preliminar, sujetos desconocidos dispararon de forma directa y en varias ocasiones contra los pasajeros del camión.

Según confirmaron los Bomberos Municipales, el ataque dejó dos personas fallecidas. Al momento de atender la emergencia, notificaron a las autoridades para el procesamiento de la escena.